Suunamudija Isabella: enne teise lapse sündi hoiatati mind, et nüüd on oma elu läbi

"Robiniga oli tõesti alguses keeruline, ikkagi esimene laps. Ta oli ka võrdlemisi nõudlik beebi, kelle kõrvalt ei jõudnud endale isegi võileiba teha. Aga Naomiga on olnud palju lihtsam. Lisaks on aeg läinud nii kiiresti! Alles ta sündis ja nüüd on juba kohe aastane!” Naine möönab, et oma aega on tõesti vähe, sest kahte last korraga ta enamasti emale hoida ei anna. Hoolimata kõigest julgustab ta siiski teisigi saama lapsi väikese vanusevahega. „See on nii lahe, kuidas nad omavahel juba suhtlevad."