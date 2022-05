Kuula saadet | Emaduse ilud ja valud: kuidas laste kasvatamisest rõõmu tunda?

Ebelil on kolm last, kellest üks on erivajaduseega ning ta kasvatab lapsi jagatud vanemluse viisil. Anne aga on üles kasvanatanud kuus last, saanud vanaemaks ja on oma kaasaga koos olnud 45 aastat. Naiste teekond emadena on kulgenud väga erinevaid radu pidi, kuid kumbki ei ole hetkekski kahetsenud otsust saada emaks. Mõlemad emad nõustuvad, et üks olulisemaid asju vanemaks olemise juures on oma lapsi kuulata ja mitte neile ülevalt alla vaadata.