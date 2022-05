Emade toetaja Aale-Triinu Sonn: enamik populaarsetest spordialadest on loodud meestele ega toeta naisi emaduse protsessis

Kui mehel on tarvis tugevat kõhu sirglihast ehk rahvakeeli six pack’i, mis oleks tal justkui kilbina kaitseks ees, siis treenitud kõhu sirglihasega naine on hoopis diastaasi ehk kõhu sirglihase lahknevuse riskigrupis,” selgitab doula, Studio108 joogaõpetaja ja imetamisnõustaja Aale-Triinu Sonn.