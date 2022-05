Kuidas valida madratsit?

Õige madratsi tüüp sõltub magamisasendist ja -harjumustest. Madrats sobib sulle, kui sinu selgroog on magamisasendis sirge. Madrats, mis ei kohane ega paku piisavalt tuge, põhjustab seljavalu ja pinget.

Üldine reegel on, et mida raskema kehakaaluga inimene, seda jäigem peaks olema madrats. Paljudel ON24 Sisustuspoes müüdavatel madratsitel on juures märge selle jäikuse kohta ja millise kehakaaluga inimesele see sobib.

Vedrudega või vedrudeta madrats?

Vedrudeta poroloonist madrats on kõige soodsam lahendus. See sobib hästi, kui vajad madratsit, mis on kerge ning mida saab vajadusel hõlpsasti kokku rullida ja ladustada. Poroloonmadratsid sobivad pigem kergemakaalulistele inimestele. Kõige rohkem kasutatakse neid laste voodites.

Kui soovid vedrudega madratsit, siis võiksid eelkõige kaaluda taskustatud ehk pocket-vedrusüsteemiga madratseid. Seda tüüpi madratsitel on kõik vedrud pakitud omaette kotikestesse, mis loovad kehale magamisel ideaalse toe.

Foto: Adobe Stock

Klassikalistel bonell-tüüpi vedrumadratsitel on vedrud omavahel traadiga ühendatud. See on soodsam lahendus, kuid seda tüüpi madratsitel liiguvad külge keerates kaasa kõik madratsi vedrud. Seevastu pocket-vedrusüsteemiga madratsil liiguvad keerates kaasa vaid need vedrud, mis on sinu all. Seega ei häiri sa külge keerates kaaslast.

Seljavalude käes kannatavatel inimestel tasub oma valik teha ortopeediliste madratsite seast.

Polsterdus ja pehmendus

Madratsi polsterduskihtides kasutatakse tänapäeval enamasti klassikalist porolooni ja lateksit. Aina enam kogub populaarsust memory foam ehk poroloon, mis järgib eriti täpselt kehakumerusi. Need, kes hindavad eriti jäika madratsit, võiksid kaaluda kookoskihiga madratsi ostmist.

