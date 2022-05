KUULA | Osta lapsele tsikkel, auto või kohe traktor?

Uhkemad ja väga võimekad on aga pisut suurematele mõeldud elektrisõidukid ning pärisautode moodi, sest käivad samamoodi hoolduses ja kui tarvis, ka remondis. Viimase puhul paneb Tõnu saates südamele, et ostetagu lapsele elektriauto kust tahes, silmas tasub pidada sellele varuosade saadavust, et sõit pooleli ei jääks. Automaailma vanim hoolduses käiv lasteauto on aastast 1997 ehk vanem kui paljud pereautod. Nii et vastupidavuse pärast kõnealuste lelude puhul pole vaja muret tunda.