Pere ja Kodu kutsub sind vanemluse konverentsile

Pere ja Kodu ajakiri pakub sulle inspiratsiooni ja äratundmisrõõmu, et pereelu muutuks teadlikumaks ja nauditavamaks. Kaasates lapsevanemaid, pereterapeute, psühholooge, lastearste ja nõustajaid on meie missioon näidata igale emale ja isale, et nad pole oma muredes üksi – iga tunnet, iga läbielatud valu ja rõõmu on teisedki vanemad tundnud. Pere ja Kodu soov on ennetada lapsevanemate ja laste vaimse tervise probleeme, et meie kõigi lapsed saaksid kasvada vaenuvabas ühiskonnas.