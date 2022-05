Suurpere ema kolm soovitust hirmudest üle saamiseks

Meie ühised õhtusöögid on meeleolukad, kus on nalja heitmist ja sügavaid arutlusi. Peame lugu ühisest mänguajast ja muudest ettevõtmistest. Usume, et pere vundament on ema ja isa omavaheline suhe. See suhe loob õhustiku kodus ja seepärast hoolitseme oma paarisuhte eest. Püüame leida selle suhte jaoks iga päev aega ja isegi päris pisikeste laste kõrvalt oleme leidnud mahti teineteisele tähelepanu osutada. Praegusel ajal, mil maailmas meie ümber on palju hirmu ja stressi, on peresuhete hoidmine selle kõigega toime tulemiseks eriti oluline.