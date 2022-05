VIDEO | Suurpere ema: ränk hinnatõus paneb laste toidulaua osas valikute ette

Olukorras, kus kõik kallimaks läheb, on paratamatu, et üle tuleb vaadata pere kõik kulud.

„Autosõidud on need, mida mõtled läbi. Meil on ikkagi 20 kilomeetrit Rakveresse ja sama palju tagasi. Enam pole asi nii lihtne, et kui tahan, siis lähen,” rääkis Triinu Rohtla, kes on kuuelapselises peres ka peamine „bussijuht”, sest nii suur kamp enam väiksemasse kui seitsmekohalisse väikebussi ei mahu.