Trammiteenuste osakonna juhataja nimetas ema, kes vankriga trammile ei pääsenud, huligaaniks!

Täname Teid meile saadetud e-kirja eest. Oma kirjas kirjeldate omapärast olukorda, kus piki 34 meetri pikkust trammi liigub lapsevankriga naine ja vajutab kõikide trammiuste avamisnuppe, ise trammi sisenemata. Mida antud juhul pidid arvama Teid märganud trammijuht ja juhtunu pealtnägijad: et tegemist on huligaaniga, kes lõbustab end sellega, et takistab trammil peatusest väljuda! Lapsevankriga saab trammi mugavalt ja turvaliselt siseneda ju igast uksest. Seda, et Te soovite trammi siseneda, Teie käitumisest küll aru saada ei olnud. Seega lõpetas trammijuht peatuse teenindamise, sulges trammi uksed ja tramm hakkas liikuma.

Teil on õigus — selline käitumine ei ole aktsepteeritav. Aga mitte trammijuhi, vaid Teie käitumine! Oma teguviisiga panite ohtu enda ja oma lapse, aga võimalik, et ka teised reisijad. Selles, et Te trammile ei saanud, peate kahjuks süüdistama ainult iseennast! Loodame, et olete juhtunust õppinud ja käitute edaspidi trammi sisenedes korrektselt.

Parimate soovidega,

Vahur Kaldas

Trammiteenuste osakonna juhataja

Vot siis — olen huligaan, kes ohustab oma lapse ja kaasreisijate tervist ja kes käib ennast siis niimoodi lõbustamas… Omast arust üritasin just käituda õigesti ja minna kärukohale, et kaasreisijaid ei segaks aga võta näpust... Kahjuks kadus kauaks ajaks isu ühistranspordiga sõita...

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta ütleb, et tegemist võib olla diskrimineerimisega

Kõik, kes on üritanud lapsevankriga trammi siseneda, teavad hästi seda olukorda - sa pead otsima koha, kuhu sa koos vankriga mahud. Kui ikka ühe ukse juures on inimesed tihedalt ees, siis sa ei hakka neid rammima, vaid kaed järgmist. Uksed on ju suhteliselt lähestikku. Nüüd selgub, et Tallinna linna oma ettevõtte esindaja pidas sellist kaasreisijatega viisakat arvestamist huligaansuseks. Kuna huligaansuseks pidamise põhjuseks on lapsevanemlus, siis võib olla tegu halvustamisega lapsevanemluse tõttu ehk soolise diskrimineerimisega. Nõndaviisi erineb olukord õiguskaitse mõttes olukorrast, kus samamoodi oleks vabamat sisenemisvõimalust otsinud näiteks tõukerattur. Selle juures tuleb tähele panna, et kohalikule omavalitsusele tuleb seadusest veel ka eriline kohustus mitte lihtsalt lapsevanemate halvustamisest mõistagi hoiduda, vaid ka aktiivselt kaasa aidata sellele, et lapsevanem oleks teiste trammireisijatega sama heas olukorras, st saaks soovitud trammiga sõita. Trammijuht oleks saanud näiteks juhendada mikrofonist trammireisijaid nii, et nad oleks aidanud lapsevankri sobivasti trammile. Sellist juhendamist kohtame sageli näiteks Põhjamaades, nii et täitsa tavapärane tegevus, ja ei takista graafikujärgset transporditeenuse osutamist kuidagi.

Hoidkem ikka koos oma pisikesi kaaskodanikke ning nende tublisid vanemaid.





Tallinna Linnatranspordi AS vabandab noore ema ees

Vabandame noore ema ees, äärmiselt ebameeldiva kogemuse eest. Oleme antud juhul eksinud kahel korral järjest.

Trammijuhil on kohutus jälgida, et iga peatuses olev inimene saaks turvaliselt trammi peale. Erilist tähelepanu peab trammijuht pöörama olukordades kui on näha, et peatustes on liikumispuudega inimesi, lapsevankriga sõitjaid või vanureid. Arvestades juhtumi kirjeldust võis rahvarohkel hetkel trammijuhil vankriga ema tõepoolest märkamata jääda.