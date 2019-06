Trammiteenuste osakonna juhataja nimetas ema, kes vankriga trammile ei pääsenud, huligaaniks!

Lapsevanema kirjeldus juhtunust

Eile, Tallinn, Keskturu trammipeatus — tramm jõuab peatusesse, mina jõuan vankriga trammi juurde, kui tramm peatunud. Üritan liikuda trammi esiukse juurde, kus on vankrikohad — rahvast tuli palju trammist maha ja peatuses on suhteliselt kitsas. Üritan keskelt uksest sisse minna — seal inimesed ees ja see kitsas uksekoht, vankriga ei mahu. Vajutan igaks juhuks trammi uste avanemise nuppu ning liigun esimese ukse poole edasi. Jõuan kohale, vajutan veel nuppu ja hakkan sisenema ning uksed sulguvad mu ees ja tramm sõidab minema. Üks naine veel nägi seda ja saatis paar krõbedamat sõna juhi poole ning ütles, et seda see nädal juba kolmas kord näinud. Ise väga tihti ühistransporti ei kasuta, aga minu arust ei olnud OK olukord ja kuna järgmise trammini oli aega, saatsin Linnatranspordi AS-le ka vastavasisulise kirja. Ikka juhtub — äkki mainivad juhile, et oleks järgmine kord tähelepanelikum. Mis aga hämmastas, oli Linnatranspordi AS vastus: