Atko jätkab laste vintsutamist | Keda vanemad viia ei saanud, jäid nõutult bussi ootama

Eile hommikul ootasid paljud Harku valla lapsed taas nõutult peatustes koolibussi, kuid mida ei tulnud, oli buss. Vanemad, kes said, viisid lapsed kooli autodega. Keda vanemad viia ei saanud, jäid nõutult bussi ootamagi. Asendusbuss, mis lapsed koolidesse laiali vedas, saabus tükk aega hiljem, kui enamik lapsi oli mingil moel siiski juba kooli saanud.

Telefonikõnele vastanud ATKO bussifirma dispetšer kinnitas, et kolm ATKO bussi võeti hommikul rajalt maha, jättes täpsustamata, kas rajalt võttis bussid maha politsei või tegi tehnilise rikke tõttu seda bussifirma ise. ATKO logistikakeskusest öeldi pärastlõunal, et bussidel olnud tehniline rike on kõrvaldatud ning koolist koju peaksid lapsed kenasti saama, kuna nüüd olevat bussidega juba kõik korras.

Juba mitu kuud on kestnud saaga, kui Harku vallas ei saa lapsed loota ATKO koolibussidele, sest halvas seisukorras bussid ei tule üldse kohale või jõuavad kohale suure hilinemisega. Veebruari algul viisid politsei ja maanteeamet läbi Harku vallas reidi, mille tulemusena selgus, et kaheksast ATKO bussist kuus ei vastanud nõuetele. Suurem osa kontrollitutest olid koolibussid, millel olid kas siledaks kulunud rehvid, vigane pidurisüsteem, katkised turvavööd või avanematu avariisüsteem. Ehkki Harku vald on kohaliku Harku valla lehe teatel kaalunud ATKOga lasteveo lepingu lõpetamist, on olukord seni muutusteta.

Pere ja Kodu on teemat, mis lapsevanemaid pahandab, korduvalt kajastanud:

Lugejakiri | Kuidas see küll võimalik on? Ka täna saadeti lapsi vedama katkine koolibuss!