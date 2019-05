ATKO tembutab jälle | Lapsevanem nägi oma silmaga, kuidas koolibuss sõitis tema peatuses ootavast lapsest mööda nagu postist

Olukord peab ikka koolibussidega väga halb olema, kui vanemad ei julge enne bussipeatusest lahkuda, kui on oma silmaga näinud, et buss ikka tuleb ja mitte ainult ei tule, vaid ka peatuses seisma jääb ja lapsed peale võtab. Möödunud nädala reedel ei pidanud bussijuht peatuses ootavat koolilast ema sõnul peatumise vääriliseks. "Ootasin ise eemal autos, et veenduda, kas buss tuleb ja laps saab peale ning nägin seda olukorda pealt. Me lapsed on tihti läinud ilma telefonita antud bussile ning samas olukorras oleks päris nukker kui laps end 30 minutit enne kooli algust koolist nelja kilomeetri pikkuse jalatee kauguselt leiab," on ema tõsiselt olukorrast nördinud.

Lapsevanem saatis kaebuse valda, vald omakorda edasi ATKOle.

ATKO vastus Pere ja Kodu kommentaaripalvele:

Elektroonilise monitooringusüsteemi andmete kohaselt läbis 3. mail buss liinil H3a Brooklyni peatuse kiirust vähendades täpselt vastavalt sõiduplaanile kell 8:25, mitte hiljem nagu on väidetud Teie poolt edastatud kirjas. Bussijuhi seletuskirja kohaselt ei olnud 3.05.19 kell 8:25 Brooklyni peatuses ootamas ühtegi inimest. Juhime ka tähelepanu, et juhul kui inimene saabub peatusesse ajal kui buss on juba peatusest välja sõitmas, siis peab bussijuht keskenduma bussi juhtimisele ja liikluse jälgimisele ega pruugi märgata peatusesse kiirustavat inimest. Bussijuht kinnitas, et kunagi ei jäta maha peatuses ootavat inimest, kes soovib bussiga sõita. Tegemist on pikaajalise töökogemusega bussijuhiga, kelle kohta oleme sõitjatelt saanud korduvalt positiivset tagasisidet seoses tema abivalmis ja heatahtliku suhtumisega.

AS ATKO Grupp