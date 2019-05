Kristiine Keskuse New Yorkeris võib igaüks rahumeeli kabiinis riiete proovijaid piiluda

Ausalt öeldes ei taha uskuda, et kabiinide kohal olevate pisikeste lampide ümber on pandud suured kabiini sisemust peegeldavad rõngad täiesti juhuslikult ja kogemata! No päriselt. Vaevalt küll. Tõenäoliselt on see kaval meetod, et jälgida, kas kabiinis keegi mitte riietelt turvaelemente ära ei kisu. See, et pood kadusid hallata püüab, ei saa ju olla õigustuseks olukorrale, kus kõik need, kes kabiinist mööda jalutavad, võivad pilgu lakke naelutada ja poolpaljaid teismelisi vahtida. Või keda iganes, kes seal parasjagu riideid vahetab.

Foto: Erakogu

Foto: Erakogu

Foto: Erakogu

Foto: Erakogu

Foto: Erakogu

Head inimesed, kas on veel poode, kuhu te minna ei soovita, sest seal on riietumine poolavalikuks tehtud?