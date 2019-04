LAPSEVANEM BUSSIJUHTIDELE | Last ei tohi dokumendi puudumise pärast bussist välja tõsta!

Kui bussijuht saatis lapse bussist välja, siis seaduse kohaselt polnud tal selleks õigust. Tegelikult poleks olnud vaja isegi õpilaspiletit küsida kahes punktis, need on Ühistranspordiseaduse:

9. peatükkVeolepingu poolte õigused ja kohustused bussi-, trammi- ja trollibussiliikluses

§ 67. Poolte õigused ja kohustused liiniveol

(1) Liiniveol bussi, trollibussi ja trammiga on sõitja kohustatud:

1) omama ühissõiduki kasutamiseks kehtivat piletit, vajaduse korral pileti kompostriga märgistama, vastava seadme olemasolu puhul registreerima või muul ettenähtud viisil kehtivaks muutma;

2) esitama ühissõidukijuhi või muu kontrollimisõigusega isiku esimesel nõudmisel pileti ja sõidusoodustuse õigust tõendava dokumendi. Õpilase sõidusoodustuse olemasolu tõendavat dokumenti ei pea sõidusoodustuse saamiseks esitama ilmselgelt alla 14-aastane laps.

Ja § 81. Riikliku järelevalve teostaja õigused ja kohustused

(5) Riikliku järelevalve teostaja loeb ilmselgelt alla 14-aastase lapse, kellel ei ole kaasas sõidusoodustust tõendavat dokumenti, sõidusoodustuse õiguse omajaks.

Seega, bussijuhil ei olnud lapse bussist maha saatmiseks õigust.

Inimlikust aspektist:

Laste turvalisust silmas pidades on see seadus väga oluline ja sellest tuleb kinni pidada.



Isegi juhul, kui laps on ehmunud sellest, et tal pole dokumenti kaasas ja soovib bussist lahkuda, peaks bussijuht küsima lapse vanust, et võimalusel tagada talle ka dokumendita sõit ja vajadusel uurima ka seda, et kui laps lahkub bussist, kas tal ikka on võimalik turvaliselt liigelda sinna, kuhu vaja.

Kui laps lahkub bussist dokumendi ja raha puudumise tõttu, uskudes, et sellisel juhul ta bussiga koju ei saagi ja tal on näiteks ka telefon tühi ning ta ei julge võõrastega rääkida, et abi küsida? Ja kui see juhtub näiteks talvel? Mis siis? Ei taha mõeldagi.