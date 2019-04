Murelik lapsevanem | Helistasin lapse pärast kaks korda kiirabisse, ootasin pikalt ja mu kõnedele ei vastatudki! Tagasi ka ei helistatud. Miks ometi?

Mõned minutid hiljem proovis abikaasa, lasi samuti VÄGA pikalt kutsuda (ligi minuti taas), enne kui lõpuks kõnele häirekeskus vastas. Meile saadeti kiirabi, mis jõudis kohale u 45 minutiga (meie elukohta arvestades naljalt rutem ei jõuagi, kui on palju väljakutseid, kuigi on jõutud ka 20 minutiga).



Kiirabibrigaadi kohta on öelda vaid kiidusõnu — nad tegutsesid väga professionaalselt ja poeg sai kiirelt abi.

Küll aga tundub mulle kummaline see, et pärast kahte korda helistamist ei helistatud mulle hädaabinumbrilt tagasi (ma ei leidnud kusagilt selle kohta küll mingit infot — kas neil on kohustus mulle helistada tagasi või mitte), kuid inimlikust seisukohast — kui ma olen kaks korda järjest helistanud ja lasknud pikalt kutsuda, on ju tegemist ilmselgelt hädaolukorraga? Mulle ei öeldud liinilt ju isegi seda, et olen kõneootejärjekorras, lihtsalt lõputu kutsumine. Kui ma ise oleksin olnud suremas, võinuks need minutid tähendada seda, et ma ise enam ei olegi suuteline enam kolmandat korda uuesti helistama?

Teine küsimus on aga see, et kuidas on võimalik, et hädaabinumbrile vastamist tuleb oodata nii pikalt? Kas tõesti on Lihavõttepühade ajal siis hädaabi numbrile vastamas sedavõrd vähe töötajaid ja hädasolijate abistamiseks pole piisavalt tööjõudu?