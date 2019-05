Värske ema Liisi: meie printsess sündis kuningliku beebiga samal päeval!

Elli tuli ilmale planeeritud keisrilõikega Pelgulinna Sünnitusmajas 6. mai hommikul kell 08. 54. Muidugi oli see vaid puhas juhus, et just samal päeval sündis ka Meghani ja Harry poeg, sest kuningliku paari esiklapse eeldatud sünnitähtaeg oli selleks ajaks juba möödas. Aga Liisi meelest on see tore kokkusattumus.

Liisi ja Oliver kinnitavad, et sünnitus kulges sujuvalt. Liisi: "ikka päris pikalt planeeritud beebi on meil. Olime jube varakult kokku leppinud, et ka isa on lapse ilmaletuleku juures ja nii kõik läkski. Kartsime küll hirmsasti, kuid tegelikult sujus kõik ludinal, saime opituppa, natuke minuga tegeleti ja juba varsti oligi beebi käes. Eks me oleme nüüd mõlemad beebiga pisut nagu sõjavateranid ja vajame taastumist, kuid tüsistusi pole ja kui hommikul arst meid üle vaatab, siis saame eeldatavasti ka juba homme koju."

Liisi tunneb ennast juba nii hästi, et tutvustab juba täna pisikest printsessi lähedastele. Ajad on muutunud ja enam ei pea emad vastsündinuga maailma eest pärast beebi sündi pikalt peidus olema, ka kuniglikku beebit on juba rahvale tutvustatud.

Mehgani ja Harry poja nimeks saab Archie Harrison Mountbatten-Windsor, selgus täna õhtul. Pole teada, kui kaua aega tagasi kuninglik pere lapse nime ära otsustas, kuid Liisa ja Oliveri lapse nimi oli aga perel välja mõeldud juba aastaid tagasi - Elli! Sisetunne ütles noorele perele juba ammu, et neile sünnib ükskord just tütar. Seega tähistasid nad Elli nimepäeva juba kaks aastat tagasi, kui lapsest alles unistasid.