6 põnevat paika, kus lapsele meeleolukat sünnipäevapidu korraldada

Laste sünnipäevad ei ole kunagi olnud vaid salati ja viinerite söömine ning võistlemine, kes kiiremini kingitused pakendist lahti saab. Lapsed on alati soovinud joosta, mängida, hüpata ja karata. Mida aeg edasi seda põnevamaid paiku luuakse ning just selle mõttega, et pakkuda lastele ülipõnevat, lõbusat ja ka harivat ajaveetmisvõimalust.

Sünnipäevad on need ajad, mil raha tihti ei loeta ning oluline on pakkuda nii enda lapsele kui ka külla kutsutud sõpradele meeldejäävat pidu. Vaatamegi nüüd kuut kohta, kus last sünnipäevapeoga üllatada!

Seiklusmaa mängukeskus

Tule veeda seiklusrohke sünnipäev Seiklusmaal!

Seiklusmaa on uus laste mängutuba Tallinnas, Rocca al Mare keskuse 2. korrusel. Oodatud on erinevas vanuses lapsed, sest tegevusi leidub nii väiksematele kui ka suurematele.

Seiklusmaa mängukeskuses on kolm vinget sünnipäevatuba, kus igaühes asub isemoodi maailm – müstiline Võlumetsatuba, futuristlik Diskotuba ning innovaatiline Nutituba. Selleks et emmede ja isside elu oleks mugavam, saab mängukeskuse kaudu tellida sünnipäevale ka toitlustuse, peojuhi ning õhupallikaunistused. Sünnipäevatoa hinna sisse kuulub mänguaeg kõikidele külalistele ning isegi kui külalisi tuleb rohkem kui algselt planeeriti, siis lisapileteid ostma ei pea.

Seiklusmaa mängukeskuse põhiatraktsioon on suur kaht korrust läbiv ronimislinnak, milles on põnevad käigud ning mitu vinget liuvälja. Veel saab end proovile panna ronimisseinal, sõita ahviraudteel ning mängida pallimängu- ja traktoritealal. Väikelastele on mõeldud pisem ronimislinnak ning mänguasjanurk.

Oleme avatud iga päev 10:00 - 21:00

Rohkem infot: www.seiklusmaa.ee.



Elamusgolfikeskus

Elamusrohked sünnipäevad Elamusgolfikeskuses! Suurepärane võimalus korraldada supersünnipäev!

Mis on elamusgolf? Eriefektidega varustatud minigolf on aktiivne, kaasahaarav ja meelelahutuslik ajaveetmisvõimalus. Mängu eesmärk on võimalikult väheste löökidega pall auku toimetada. Elamusgolfikeskuses on 15 erineva keerukusastmega minigolfirada.

Meie juurest leiate peale põnevate UV-valguse käes helendavate golfiradade ka hubase baariala, VIP-ruumi ning sünnipäevatoa. Suuremate ürituste tarbeks on võimalik reserveerida ka kogu keskus. Elamusgolf sobib kõigile alates seitsmendast eluaastast.

Miks eelistada Elamusgolfikeskust?

Ainulaadsed eriefektidega minigolfirajad. Mugav broneerimine kodulehel Privaatne sünnipäevatuba. Sobib nii suurematele kui ka väiksematele külalistele. Sünnipäevatoas on peale mõnusa istumisnurga veel kaks PlayStation 4 mängukonsooli. Valikus on neli peopaketti. Lisateenusena on võimalik tellida UV-maalinguid, 9D kino, mänguautomaate ja UV-piljardit. Mugav asukoht südalinnas.



Oleme avatud iga päev. Asume Tallinnas aadressil Vabaduse väljak 9. Rohkem infot leiab meie kodulehelt www.elamusgolf.eu. Lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust aadressil info@elamusgolf.eu või telefonil +372 58 668 440.



Lohesaba mängutuba

Parimad sünnipäevad saab pidada Lohesaba seikluslinnakus!

Lohesaba seikluslinnak on üks äraütlemata vahva paik sünnipäeva või mõne muu ürituse korraldamiseks. Tegelikult ei ole Lohesaba üldsegi mitte tavaline linnak, sest kõik linnaku hooned on täis põnevaid mänge ja tegevusi. Siin on mõnus jäätisekohvik ja peomajad, linnaeluks vajalikud hooned, nagu pood, politseijaoskond ja spordihoone, ning nii ei oskaks esmapilgul arvatagi, et linnas peitub suur saladus. Linnaplatsidel ja -tänavatel on palju ruumi, et imetleda Lohesaba seikluslinnaku imepärast arhitektuuri ning proovida seal asuvaid põnevaid turnimisatraktsioone.

Miks pidada sünnipäeva Lohesabas?

Siin on ruumi ja avarust (ruumi on kokku üle 1200 m2). Keskus mahutab kokku kuni 300 inimest ning võimalik on broneerida ka terve keskus. Kolm privaatset ja temaatilist peomaja on sisustatud mugavalt ning kõikide külaliste vajadusi arvestades. Igal peomajal on identne köök ja köögivarustus ning kaks peomaja saab vajadusel ka ühendada. Sünnipäevalaps saab keskuselt kingituse. Külalistel on võimalus valida tordi asemel jäätis. Kõigile peomaja broneerijatele on kogu jäätisevalik ning kuumad joogid -15%. Lisateenuste valik on suur. Põnevad tegelased saavad lapse sünnipäeva veel vahvamaks muuta. Pakume ka toitlustuspakette – tule lihtsalt kohale ja telli toit meie kaudu otse Lohesabasse. Sünnipäevalistele toimub kontserdimajas disko. Kontserdimaja kasutamisvõimalus lastele mängude, tantsude ja etenduste läbiviimiseks. E-R 10.00–17.30 kehtivad eriti soodsad rendihinnad, alates 49 eurost.

Tutvu meie lisateenuste ja toitlustuspakettidega siin: lohesaba.eu/lisateenused

Sünnipäeva või ürituse jaoks saad aja broneerida siin: lohesaba.eu/broneeri-aeg

Rohkem infot leiab meie kodulehelt www.lohesaba.eu

Võtke meiega ühendust aadressil info@lohesaba.eu või telefonil 51934834

Oleme avatud iga päev: E-T, N-R 14.00-21.00, K, L-P 10.00-21.00. Asume Tallinnas aadressil Mustamäe tee 50. NB! Sünnipäevi ja üritusi on võimalik pidada ka väljaspool keskuse lahtiolekuaegu.

Lohesaba seikluslinnakus leiavad tegevust kõik lapsed ja lapsemeelsed olenemata vanusest! See on just see koht, kuhu on hea tulla kogu pere ja sõpradega.



Laste Ufopark

Laste Ufopark on tavapärastest mängutubadest täiesti erinev koht. Tegemist on uue kaasahaarava, elamusterohke ja meeldejääva vabaaja ja sünnipäevade pidamise kohaga, kus rännak viib meid kosmosesse.

Hämaras valgus- ja heliefektidega kosmoseruumis sõidetakse ringi ja põrgatakse üksteise vastu elektriliste põrkeufodega. Igal ufol on vilkuvad tuled ja lõbus muusika, mis loovad tõeliselt ägeda peomeeleolu. Ufodega saavad sõita nii lapsed kui ka täiskasvanud ja ufosid on rajal lausa kümme. Ühes sõdukis saab korraga olla kaks sõitjat (max 100kg).

Kes soovib sõbraga maha pidada pallilahingu, saab seda teha võrguga piiratud jalg- ja korvpalli mängimisalal ning peo kõige pisematele on väikelaste mängunurk. Selleks et pidu oleks täiuslik ja kogu seltskond saaks end mugavalt tunda, on peo söögiruumis nurk diivanite, laudade ja kõige muu vajalikuga.

Tulge ja pidage meeldejääv privaatne sünnipäevapidu või muu tähistamist vajav üritus just siin!

Rohkem infot leiab kodulehelt www.lasteufopark.ee

Spot of Tallinn

Tahad pidada ägedat sünnipäeva? Korralda sünnipäevapidu Spot of Tallinnas!

Spot of Tallinn on suurepärane koht, kus korraldada meeldejääv ning aktiivne sünnipäevapidu nii oma lapsele kui ka endale. Spoti sünnipäevad on meeleolukad ning pakuvad osalejale lõbusaid emotsioone ja vahvaid väljakutseid, mida on hiljem tore sõprade seltsis meenutada.

Nädalavahetuse sünnipäevapeo standardpakett 15 külalisele sisaldab sünnipäevatoa kasutust koos juhendajaga kaks ja pool tundi, akrobaatikaala kasutust 50 minutit ja tõukerattasõitu pumptrack’il 50 minutit. Sünnipäevapidu algab akrobaatika või tõukerattaga, sõltuvalt sünnipäeva toimumise päevast ja kellaajast.

Argipäeva sünnipäevapeopakett sisaldab sünnipäevatoa kasutust koos juhendajaga kaks ja pool tundi ning kaks korda 50 minutit tõukerattasõitu: 50 minutit pumptrack’il ja 50 minutit street’is. Sünnipäeva pidu algab pumptrack’il või street’is.

Rendivarustust ja vajaminevaid nõusi saab kohapealt lisaks võtta.

Kõlab nagu äge plaan? Uuri lisaks kodulehelt www.spotoftallinn.ee/sunnipaev

Sünnipäeva info ja broneerimine aadressil adeele@spotoftallinn.ee või telefonil 53465337

Trefoil Jumping Park

Batuudikeskus Trefoil Jumping Park asub uhiuues Mustamäe Elamuste Keskuses aadressil Akadeemia tee 30. Siin leiavad tegevust peale laste ka täiskasvanud, kuna keskus on varustatud seitsme professionaalse batuutiga, ühe suure freestyle-batuudiga ja suure dodgeball-areeniga (rahvastepall batuutidel).

Kolm avarat ja puhast sünnipäeva peoruumi, mis mahutavad 10-16 inimest, sobivad ka teiste ürituste tähistamiseks. Kas külastajate arv on suurem, kui 16? Ärge muretsege, kõik saavad trikke ja hüppeid proovida ning midagi uut ja uhket õppida.

Pidu toimub hoopis õhtul? Päikeseloojangul muutub meie keskus ilusa tuleetendusega uhkeks ööklubiks. Laserid, diskokera ja liikumapanev muusika muudavad teie peo unustamatuks!

Kas see on ikka ohutu? Areenil on alati abivalmis treener, kes jälgib laste iga liigutust ega lase kunagi reegleid rikkuda või ennast ohtu panna. Soovi korral õpetab treener ka põnevaid trikke ning seega ei hakka kindlasti igav. Tulge meie juurde ning me korraldame unistuste sünnipäevapeo sõltumata sünnipäevalapse vanusest!

Täpsem info telefonil 6840066, kodulehel www.trefoil.ee või Facebookis