Beats Studio3 – kõrvaklapid, mis kuulavad koos sinuga ja eemaldavad müra

Beats on räppar Dr. Dre ja muusikaprodutsent Jimmy Iovine’i loodud heliseadmete firma, mille Apple mõned aastad tagasi kolme miljardi dollari eest ära ostis.

Nii võib tuntud brändi ajaloo kõige lühemalt kokku võtta. Ilmselt teadsid muusik ja plaadiprodutsent täpselt, milliseid kõrvaklappe hea muusika kuulamiseks vaja on, ning Apple, selle asemel et ise selliseid tootma hakata, otsustas hoopis juba olemasoleva hea asja ära osta.

Praeguseks on Beats Apple’i suunamisel suurte hüpetega edasi arenenud ning pole mingit kahtlust, et ka Studio3 juhtmevabad kõrvaklapid on just need, mida ostaksid nii Apple’i fännid kui ka kõik teised, kes tahavad lihtsaid ja mugavaid vahendeid hea muusika kuulamiseks.

Beats Studio3 klappide puhul tuleb aga arvesse võtta, et Apple’ile omaselt ei pakuta tohutut hulka lisavõimalusi ega seadeid, vaid läbimõeldud disainiga head ja lihtsat toodet. Just seda need klapid ongi.

Juhtmed on mobiilse kasutaja jaoks eilne päev, seega peaksid ühed korralikud muusikaklapid olema juhtmevabad. Samuti tahab reisiv kasutaja kuulata vaid oma muusikat, mitte ümbritsevat melu – selleks on Beats Studio3 varustatud kohandatava mürasummutiga.

Müra eemaldamiseks kasutatakse spetsiaalset mikrokiipi, mis analüüsib helisid 50 000 korda sekundis. Nii saab nutikalt eemaldada kõik helid, mis tüüpiliselt kuulamist takistavad: tänavamüra, inimkõne, mootorite mürina jne. Kõrvaklapid kuulavad koos sinuga nii muusikat kui väljas toimuvat ja mikrokiip paneb kokku tulemuse, mis kõrva jõuab – puhta muusika.

Apple’i W1 kiip aitab ühe nupuvajutusega ühendada klapid Apple’i seadmetega ja lülituda kiirelt näiteks iPhone’ist muusika kuulamiselt MacBookist filmi vaatamisele, ilma et peaksid vahepeal seadistamisega vaeva nägema.

Beatsi klapid ei käi paljude teiste suurte kõrvaklappide kombel kuulareid külili käänates lapikuks kokku, kuid neid on võimalik kompaktsemaks muuta niimoodi kokku voltides:

Aku kestab mürasummutust kasutades 22 tundi, ilma aga ligi poole kauem – 40 tundi. Täislaadimine käib kiirelt: 10 minutit laadimist annab ligi kolm tundi kuulamisaega.

Kuigi kõrvaklappide korpus on plastist, on seda ikkagi mõnus käega katsuda – kasutatud on sametist pinnatöötlust, mis annab pehme ja sooja tunde. Samas on plast kerge, seega ei kaalu Beats Studio3 kõrvaklapid palju ja neid on mugav ka pikema aja jooksul peas kanda.

Kui aga otsid endale kõrvaklappe, mis poleks ei mustad ega valged, vaid just sinu lemmikvärvi, siis üsna suurest valikust leiad kindlasti kõige sobivama tooni: saadaval on kokku kümme erinevat värvitooni, muu hulgas sellised eksootilised värvid nagu helesinine ja erepunane.

