Kui kurg ei taha tulla ...

Paraku leidub aina enam neid paare, kelle perre tervislikele eluviisidele ja viljakale eale vaatamata beebi tulla ei taha. Sellisel juhul võib abi olla tsükli korrastamisest.

Iga last plaaniv naine peaks enda keha tundma ehk kursis olema oma menstruaaltsükliga, et teada, millal on rasestumiseks soodsad viljakad päevad. Tsükli võib viljakuse seisukohast jagada kolmeks: viljatu faas enne ovulatsiooni (varieeruva pikkusega), viljakas faas mõned päevad enne ja paar päeva pärast ovulatsiooni ning viljatu faas pärast ovulatsiooni (keskmiselt kaks nädalat).

Mitterasestumise taga ei pruugi alati olla füsioloogilised probleemid. Hoopis lihtsam põhjus võib olla vale ajastus. Iga kuu valmistub keha ette rasestumiseks, vabastades munaraku. Menstruatsioonitsükli alguses küpseb munasarjas olevas folliikulis munarakk. Kui munarakk on küps – umbes 14 päeva enne uut menstruatsiooni –, lõhkeb folliikul ja munarakk pääseb munasarjast välja, liikudes edasi munajuhasse ja sealt edasi emakasse. Lõhkenud folliikulist areneb kollakeha, mis hakkab tootma naissuguhormooni progesterooni, mille toimel valmistatakse naise organism ette raseduseks. Kollakeha töötab umbes 12 päeva, ent kui naine sellel ajal ei rasestu, lõpetab kollakeha toimimise ja taandareneb. Kui spermatosoid ei viljasta munarakku, väljub see kehast menstruatsiooni ajal.

Naiste menstruaaltsüklid on pisut erineva pikkusega ja paljudel varieerub tsükli pikkus kuust kuusse. Tsükli korrastamisel on tõestatud hariliku mungapipra viljade ekstrakti (Vitex agnus-castus) positiivne toime. Lisaks tõestatud toimele premenstruaalse sündroomi (PMS) leevendamisel reguleerib mungapipra viljade ekstrakt hormoonide tootmist ja menstruaaltsüklit¹,².

Prof dr Petra Stute Berni ülikoolist

„Šveitsis Berni ülikooli haigla günekoloogia osakonnas läbi viidud kliinilised uuringud näitasid, et mungapipra viljade ekstrakt aitab märgatavalt menstruaaltsüklit reguleerida ning soosib seetõttu ka raseduse planeerimist,“ märgib prof dr Petra Stute Berni ülikoolist. „Regulaarne tsükkel aitab arvutada ovulatsiooni päeva ja siis on teada ka soodsad päevad viljastumiseks, mis annab suuremad võimalused raseduse planeerimiseks ning parema pinnase positiivseteks uudisteks. Regulaarsel tsüklil on tugev positiivne mõju keha ettevalmistamisele võimalikuks viljastumiseks, mis puudutab hormoone, emaka limaskesta ning muid kehalisi muutusi.“

Seega muudab mungapipra viljade ekstrakt tsükli korrapärasemaks ja see soodustab suuresti viljastumist, sest kehas toimuvad korrapärase tsükliga vajalikud muutused ja ettevalmistused.

