Kuidas arendada lapse loovust?

Loov mäng aitab lapsel arendada oma meeli ja oskusi, uurides, luues, katsetades, õppides ja avastades uusi asju. See annab lapsele võimaluse näidata, kuidas ta maailma näeb ja kuidas ta seda tunnetab.

Mängudes on kõige tähtsam protsess, mitte lõpptulemus. Ei ole oluline, kas see on joonistus, maal, kollaaž, LEGO® klotsidest linnade ehitamine, savist skulptuuride valmistamine või midagi muud, kõige tähtsam on luua lapsele võimalus end vabalt väljendada ja loominguliselt mõelda.

Ehkki vanemad võivad mõnikord soovida, et kõik segadust tekitavad ja määrivad tegevused jääksid lasteaeda, on lapsele palju kasu, kui tal on võimalus ka kodus loovalt mängida. Veelgi enam, kui äratate lapses armastuse loovuse vastu juba noores eas, jääb väike inimene loovalt mõtlema ka täiskasvanuna. Võime mõelda väljaspool raame ja leida probleemidele ebaharilikke lahendusi on muutumas üheks kõige ihaldatumaks võimekuseks tööandjate seas.

Isegi päris varajases eas arendavad loovtegevused matemaatilisi põhioskusi, nagu geomeetria (mõõtmed ja kujud), mõõtmine ja sorteerimine. Samuti õpib laps probleemi lahendama ja keskenduma, mis on oluline, sest näiteks joonistamisel peab laps suutma paberile joonistada oma peas tekkinud kujutlusi. Kooli minnes on oluline, et lapsel oleks hästi arenenud peenmotoorika ja silma-käe koordinatsioon. Suurepärane moodus nende oskuste harjutamiseks on näiteks joonistamine, maalimine, kääridega lõikamine, LEGO klotsidega mängimine ja savi või plastiliiniga kujude voolimine.

Pole saladus, et loominguline tegevus mõjutab positiivselt lapse võimet väljendada oma tundeid. Kui väike inimene tunneb end kurvana või on vihane, võite teha talle ettepaneku joonistada need emotsioonid paberile. Sel moel saab laps mitte ainult rahuneda ja lõõgastuda, vaid õpib ka oma tundeid paremini tundma. Samuti oleme me kõik kindlasti märganud, et lapsed räägivad mängimise ajal iseendaga. Sel moel koolitavad nad oma kõneaparaati ja see on veel üks mängimise plusse.

Loov mäng on ka hea tegevus lõbu ja põnevuse loomiseks teie lapse ja tema sõprade vahel. Valmistage ette erinevaid materjale ja laske lastel kasutada oma kujutlusvõimet ning luua midagi uut ja lõbusat. Laste jaoks ei ole see mitte ainult lõbus ja huvitav ajaveetmise viis, vaid ka võimalus suhelda ja õppida koostööd tegema.

Erinevad materjalid, mis aitavad teil lapse loomingulist väljendusoskust arendada:

värvilised pliiatsid, rasvakriidid, vildikad;

vesivärvid, guašid, õlivärvid, näpuvärvid;

ehituspaber ja erinevat värvi kartongid;

LEGO® või LEGO® DUPLO® klotsid;

plastiliin;

savi, soolatainas, värviline liiv;

värvilised kleeplindid;

erineva suurusega kastid ja karbid;

käsnad;

liim;

värviraamatud;

ajakirjad ja ajalehed;

lastekäärid;

erinevad asjad, näiteks nööbid, kuivatatud lilled, dekoratiivkivid jne.

Kõige tähtsam on leida see aeg, millal laps saab pühenduda loovale mängule ja seda ei tohiks häirida teie reeglid. Ainult siis saab väikelaps vabalt proovida kõige lummavamaid ideid, ehitada suuri mudeleid ja joonistada kõige silmatorkavamad joonistusi. Loomulikult ei pruugi need tööd täiskasvanu silmis tunduda ülemäära ilusad, kuid iga arengusuund on lapse jaoks suur saavutus, ärge sekkuge oma lapse loomingulise töö parandamisega ja pidage alati meeles kiita oma lapse usinust ja kujutlusvõimet.

Artikkel positiivsete ja loominguliste laste üleskasvatamise kohta loodi koostöös LEGO® DUPLO® ja LEGO® mänguasjatootja LEGO Groupiga.

LEGO Grupp on pühendunud pakkuma lastele turvalist, hariduslikku ja loovusel põhinevat mängukogemust. LEGO DUPLO või LEGO komplektidega mängides arendavad lapsed põhioskusi, loovat mõtlemist, õpivad probleeme lahendama ja keskenduma. Lisateavet laste hariduse ja mängude kohta leiate veebilehelt www.lego.com, ka lastele turvalisest keskkonnast.