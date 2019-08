Seitse põhjust, miks minna perega Kiviõli seikluskeskusesse

Eelmisel suvel avati seni suusakeskusena kuulsust kogunud Kiviõli seikluskeskuses erakordne elamuspark.

16 uut spordi- ja vabaajategevust pakkuv koguperepark nimetati 2018. aasta parimaks turismiprojektiks Põhja-Eestis. Mis eristab seda seikluskeskust teistest?

1. Erakordne lugu ja asukoht

Nii Tallinnast kui Tartust vaid pooleteisetunnise autosõidu kaugusel asuv Kiviõli vana tuhamägi on ainuüksi oma 90 m kõrgusega lamedate maastikega harjunud eestlasele võimas elamus. Oma ligi saja-aastase ajaloo jooksul põlevkivitööstuse pärandist 80 hektaril laiuvaks seikluskeskuseks kujunenud mägi ei jäta kedagi külmaks, kõige vähem lapsi. Ka uue suvise elamuspargi kuppelmaastik on kujundatud põnevalt ümber atraktsioonide, tehistiigi ja puhkealade, nii et seal on tore kulgeda ka külalisel, kes mingil põhjusel koos lastega aktiivselt osaleda ei soovi. Kes päeva lõpuks ära väsib, leiab keskuse kodulehelt endale kiirelt sobiva majutuskoha.

Jaanika Tartust kirjutab: “Jõhkralt äge, kogu meie perele meeldis! Planeeritud 1 päeva asemel ööbisime seal samas Tuhamäe hostelis ning veetsime teise päeva seikluspargis otsa. Täiega soovitame!”

2. Terve päev põnevaid tegevusi igas vanuses lastele ja ka emadele-isadele

Ligi kaks miljonit eurot maksma läinud uus elamuspark eristub teistest lastele suunatud külastuskeskustest kõige rohkem ilmselt selle tõttu, et seal on põnev nii igas vanuses lastel kui ka muidu pelgalt autojuhi, turvamehe või rahakotina lapsi saatval emal-isal. Seetõttu tasub Kiviõlisse sõites „passiivse lapsevanema” hoiak juba varakult peast heita. See on keskus, kuhu on atraktsioonid valitud peamiselt kahe põhimõtte järgi: et seal oleks aktiivset tegevust nii lastele kui (vana)vanematele ning et huvi korral saaksid lapsed atraktsioonist osa võtta koos õdede-vendade ning vanematega. Vaevalt küll, et on palju peresid, kus lapsed saaksid uhkustada, et nende vanemad veedavad nendega koos liiga palju kvaliteetaega.

Kiviõli seikluskeskuse uue elamuspargi populaarseimad atraktsioonid on ekskavaatorid, liikluslinnak, seikluspark ning pumptrack, aga nüüd kõigest ükshaaval.

UUS! KreisiKart . Sel suvel avatud lõbus autorada, kus kartautot meenutava masinaga on nii lastel kui täiskasvanutel põnev sõita ja driftida. Sobilik alates 9. eluaastast.

. Sel suvel avatud lõbus autorada, kus kartautot meenutava masinaga on nii lastel kui täiskasvanutel põnev sõita ja driftida. Sobilik alates 9. eluaastast. UUS! Freeride’i rattarajad . Kus siis veel kui mitte Kiviõlis võiks spetsiaalse mäestlaskumisrattaga lõbusasti mäest alla tuhiseda? Algajatele on loodud eskalaatortõstukiga varustatud õpperada, millel pikkust 250 meetrit ja mis sobib sõitmiseks vähemalt 7-aastastele lastele koos vanemaga. Suurem FUN-rada on varustatud T-bar tüüpi tõstukiga, mis viib mäe tippu. Mäe tipust saab alguse kilomeetripikkune põnev kurvide ja väikeste küngastega rada, mis sobib veidi kogenumale rattasõitjale, kel vanust vähemalt 10 aastat.

. Kus siis veel kui mitte Kiviõlis võiks spetsiaalse mäestlaskumisrattaga lõbusasti mäest alla tuhiseda? Algajatele on loodud eskalaatortõstukiga varustatud õpperada, millel pikkust 250 meetrit ja mis sobib sõitmiseks vähemalt 7-aastastele lastele koos vanemaga. Suurem FUN-rada on varustatud T-bar tüüpi tõstukiga, mis viib mäe tippu. Mäe tipust saab alguse kilomeetripikkune põnev kurvide ja väikeste küngastega rada, mis sobib veidi kogenumale rattasõitjale, kel vanust vähemalt 10 aastat. Tuletõrjeakadeemia . Lõbus kogupereseiklus, kus seltskonnad sõidavad kolme spetsiaalse tuletõrjautoga kondiaurul tulekahjupaigale, päästavad majad „leekidest” ja sõidavad siis kiiresti depoosse tagasi. Sobib alates 3. eluaastast.

. Lõbus kogupereseiklus, kus seltskonnad sõidavad kolme spetsiaalse tuletõrjautoga kondiaurul tulekahjupaigale, päästavad majad „leekidest” ja sõidavad siis kiiresti depoosse tagasi. Sobib alates 3. eluaastast. Põnevkivikaevandus . Töö käib kuue päris ekskavaatoriga! Ühele kõige popimale atraktsioonile on seiklema oodatud lapsed alates 2. eluaastast koos vanemaga. Kooliealised saavad juba iseseisvalt hakkama. Vastupidiselt eelarvamusele on see ka emade-tütarde jaoks väga põnev meelelahutus. Mine tea, kunas kodus samu oskusi võib tarvis minna!

. Töö käib kuue päris ekskavaatoriga! Ühele kõige popimale atraktsioonile on seiklema oodatud lapsed alates 2. eluaastast koos vanemaga. Kooliealised saavad juba iseseisvalt hakkama. Vastupidiselt eelarvamusele on see ka emade-tütarde jaoks väga põnev meelelahutus. Mine tea, kunas kodus samu oskusi võib tarvis minna! Pumptrack . Väga lõbus ja laia kasutusvõimalust pakkuv lainetav asfaltrada, kus tuleb jooksu- või tõukerattaga, ratta, rula või rulluiskudega sõita künkalt künkale, vändates sealjuures võimalikult vähe. Sõidu- ja kaitsevarustus kuulub piletihinna sisse. Sobib alates 3. eluaastast, kui laps jooksu- või tõukerattaga sõita oskab.

. Väga lõbus ja laia kasutusvõimalust pakkuv lainetav asfaltrada, kus tuleb jooksu- või tõukerattaga, ratta, rula või rulluiskudega sõita künkalt künkale, vändates sealjuures võimalikult vähe. Sõidu- ja kaitsevarustus kuulub piletihinna sisse. Sobib alates 3. eluaastast, kui laps jooksu- või tõukerattaga sõita oskab. Rannavalvepaadid. Talviseks kunstlume tootmiseks on rajatud pirakas põneva saarestikuga tiik, kus neljakohalistes elektrimootoriga paatides saavad pered mõnusasti kruiisida. Kuni 14-aastased lapsed saavad paadisõidule koos täiskasvanutega.

Kõrgseikluspark . Tiigi äärde on püstitatud kõrgseikluspark turnimishuvilistele, kust avaneb lummav vaade kogu ümbrusele ja kus saab proovida ka lühemat, üle tiigi viivat 90 m trosslaskumist. Kuni 12 m kõrgusele ulatuvad rajad on läbitavad nii lapsele kui ka täiskasvanule, kes on vähemalt 130 cm pikk. Väiksemad, 90–130 cm pikkused lapsed saavad seigelda alumisel mudilaste rajal.

. Tiigi äärde on püstitatud kõrgseikluspark turnimishuvilistele, kust avaneb lummav vaade kogu ümbrusele ja kus saab proovida ka lühemat, üle tiigi viivat 90 m trosslaskumist. Kuni 12 m kõrgusele ulatuvad rajad on läbitavad nii lapsele kui ka täiskasvanule, kes on vähemalt 130 cm pikk. Väiksemad, 90–130 cm pikkused lapsed saavad seigelda alumisel mudilaste rajal. Liikluslinnak . Inglismaalt on tulnud kohale kümme vastupidavat elektriautot, millega allameetrised külalised saavad koos vanemaga ja ülemeetrised juba üksi põneva maastiku vahele kujundatud liikluslinnakus turvaliselt liikluskultuuri õppida.

. Inglismaalt on tulnud kohale kümme vastupidavat elektriautot, millega allameetrised külalised saavad koos vanemaga ja ülemeetrised juba üksi põneva maastiku vahele kujundatud liikluslinnakus turvaliselt liikluskultuuri õppida. Tuubirada . Talvise õppenõlvatõstuki kõrvale on püsti pandud suvine plastil libisev tuubirada, mis kõiki külalisi esimesena tervitab.

. Talvise õppenõlvatõstuki kõrvale on püsti pandud suvine plastil libisev tuubirada, mis kõiki külalisi esimesena tervitab. Bagirada. See rada on loodud neile, kel olemas autojuhiload ja soov lapsele suurt rõõmu valmistada. Põneva maastikuga ringrajal saab ennast koos lapsega piiratud kiirusega bagis lõbusalt ja samas turvaliselt tunda. Natuke soppa ja tolmu käib iga õige seikluse juurde!

Trosslaskumine . Baltikumi pikim trosslaskumine on vaieldamatult üks adrenaliinirikkamaid atraktsioone. Sõit käib mäe tippu ehitatud tornist 600 m kaugusele kulgevat trossi mööda ning laskumiskiirus võib olenevalt kehakaalust ning tuulesuunast tõusta kuni 80 km/h. Muretseda pole vaja, laskumise lõpus on turvaline pidurdussüsteem, nii et kõik pääsevad õnnelikuna koju. Kaalupiirang 30–110 kg.

. Baltikumi pikim trosslaskumine on vaieldamatult üks adrenaliinirikkamaid atraktsioone. Sõit käib mäe tippu ehitatud tornist 600 m kaugusele kulgevat trossi mööda ning laskumiskiirus võib olenevalt kehakaalust ning tuulesuunast tõusta kuni 80 km/h. Muretseda pole vaja, laskumise lõpus on turvaline pidurdussüsteem, nii et kõik pääsevad õnnelikuna koju. Kaalupiirang 30–110 kg. Mägiautod . Üks 14+ vanuses külaliste vaieldamatu lemmik! Talvine suusatõstuk tõmbab vähemalt 160 cm pikkuse üle 14-aastase sõitja turvaraami, sportistme, rooli ja piduriga varustatud mägiautoga mäest üles. Allasõit käib mööda asfaltrada gravitatsiooni jõul ning kiirus oleneb sõitja osavusest ja adrenaliinivajadusest. Täpne ajavõtusüsteem võimaldab korraldada sõpradega lõbusa võidusõidu.

. Üks 14+ vanuses külaliste vaieldamatu lemmik! Talvine suusatõstuk tõmbab vähemalt 160 cm pikkuse üle 14-aastase sõitja turvaraami, sportistme, rooli ja piduriga varustatud mägiautoga mäest üles. Allasõit käib mööda asfaltrada gravitatsiooni jõul ning kiirus oleneb sõitja osavusest ja adrenaliinivajadusest. Täpne ajavõtusüsteem võimaldab korraldada sõpradega lõbusa võidusõidu. Discgolf'ipark . Rahulikuma päeva nautijaid ootavad tuhamäel 18 pikkade avarate viskealade, täpsete metsakoridoride ning põneva kõrgustevahega discgolf’irada, mis pakuvad väljakutseid nii harrastajale kui ka edasijõudnud mängijale.

. Rahulikuma päeva nautijaid ootavad tuhamäel 18 pikkade avarate viskealade, täpsete metsakoridoride ning põneva kõrgustevahega discgolf’irada, mis pakuvad väljakutseid nii harrastajale kui ka edasijõudnud mängijale. Kelly Air lennuk. Keskuse ühe silmapaistvaima objekti, 21-kohalise reisilennuki sees ja ümber saavad lapsed lõbusasti mängida. Tallinna lennuväljale kurvalt seisma jäänud „varuosalennukile” puhuti Kiviõlis uus eluvaim sisse ja austusest Eesti kõige lennukama freestyle-suusatajate perekonna vastu pandi lennukile nimeks Kelly Air. Nüüd saavad lapsed lennukis lõbusaid piloodi, stjuardessi vm rollimänge mängida.

Väikelaste mänguväljak . Kohe kohviku kõrval ootab kõige väiksemaid külalisi puidust suusamäe rajatraktoriks kujundatud ronimisväljak koos tuubikarusselliga.

. Kohe kohviku kõrval ootab kõige väiksemaid külalisi puidust suusamäe rajatraktoriks kujundatud ronimisväljak koos tuubikarusselliga. Kohviku mänguala. Seikluskeskuses ei lõpe mäng ja lõbu isegi suures kohvikus, mille kõrval asub suur mänguala, kus saab turnimisrajal seigelda, liugu lasta, kiikuda, joonistada või niisama multikaid vaadata.

See VIDEO räägib ilmselt kogu põneva loo paremini kui eelnevad tuhat sõna.



Mati Viljandist kirjutab: "Põnev ja tegevust täis aja veetmise koht, kus märkamatult kulus perega seitse tundi. Tehnika paistis kena ja küllaltki uus - kopad, paadid, elektriautod ja jalgrattapark jne."

3. Palju uudiseid



Nii nagu Tallinna linn, ei saa ka Kiviõli seikluskeskus kunagi päris valmis. Igal aastal luuakse ja avatakse seal midagi uut ja põnevat. Nii avati juulikuus põnev driftikartide atraktsioon KreisiKart, mis on mõeldud neile, kes on liikluslinnakust juba välja kasvanud, kuid vanuse poolest veel mägiautode rajale ei sobi. Igal juhul on uus driftirada üks nutikaim atraktsioon, sest suhteliselt lihtsate vahenditega on loodud väga lõbus meelelahutus kõigile, kel vanust vähemalt 9 aastat.

Teine äsja avatud atraktsioon on rataste mäestlaskumise ehk freeride’i rada. Rattasõit pole ju iseenesest midagi uut, kuid Kiviõli tehismäel koostöös Sportlandiga avatud rattapargis omandab jalgratas hoopis uue tähenduse. Kõige rohkem ilmselt talvisele lumelauakrossile sarnanev elamus pakub uutmoodi põnevust nii 250 m pikkusel algajate rajal kui ka 1000 m pikkusel FUN-rajal.





Samuti on häid uudiseid kõigile trosslaskumise sõpradele, sest eelmise suve ühe populaarseima ja järjekordi tekitanud trosslaskumise läbilaskevõimet on parandatud ligi kolm korda. Samuti tehti mugavamaks 80 km/h kihutamist võimaldava atraktsiooni pidurdussüsteem ning trossilt maha tulek.



4. Sõbralik ja abivalmis personal









Üks, mis seikluskeskuses kindlasti silma jääb, on noor ja entusiastlik personal. Olete väga oodatud iga atraktsiooni juurde ja teid juhendatakse sõbralikult. Ja kui mõni väiksem külaline juhtub mõne seikluse juures jänni jääma, siis ei ole vaja abi kaua oodata.

5. Turvalised atraktsioonid



Aktiivsest seiklemisest rääkides on enamiku lapsevanemate esimene küsimus „Kas see on ikka turvaline?”. Kuna seikluskeskus pakub põnevat tegevust väga erinevas vanuses ja sportliku ettevalmistusega külalistele, siis on seal lähtutud hoiakust „Turvalisus ennekõike”. Mõned tegevused, mis näitavad, et külastaja tervise eest hoolitsetakse: bagirajal on bagide maksimumkiirus piiratud, mägiautorada on disainitud selliselt, et sõitja ei saa seal „hulluks minna”, liikluslinnakusse ei pääse niisama jalutajad, kruiisipaatides on päästevestid ja rattaradadel kiivrid kohustuslikud ning muu kaitsevarustus soovituslik.



6. Maitsev söök ja avar kohvik

Henry Tartust kirjutab: “Ma olin nii meeldivalt üllatunud nii valiku kui ka toidukvaliteedi üle. Oli selline lihtne lõunabufee valik, aga kõik, mida me sõime, oli väga maitsev ja hea kvaliteediga. Saime teada, et nende kokk on pärit Nepaalist ja magushapu kana oli tõesti väga hea. Ka hind oli pigem mõistlik. Ei olnud pööraselt kallis nagu kinnistel aladel tavaliselt tavaks on.”

7. Kogu tegevustepaketti arvestades väga mõistlik hind



Kiviõli seikluskeskuse tegevusmudel on üles ehitatud nii, et sinna pääseb kas kõike sisaldava 25-eurose (eelmüügist 23 eurot) päevapiletiga või 15 euroga, makstes iga teenuse eest juurde 3 või 6 eurot. Ainult suurt teenindava personali hulka vajav trosslaskumine ning kallite mäestlaskumise spetsiaalrataste rent maksab eraldi 12 eurot ega kuulu päevapileti sisse.



Neile, kes sõprade tagasisidet veel kuulnud pole, võib tunduda, et neljaliikmelise pere peale üle saja euro nõudev mäe külastus on teiste alternatiividega võrreldes suhteliselt kallis. Tegelikult on aga vähegi aktiivse pere jaoks tegu väga erakordse päevaga, mille jooksul saavad igas vanuses pereliikmed hulgaliselt vägevaid emotsioone, mida koduteel omavahel jagada. Nii et see päev ja hind polegi ühegi teise Eestis olemasoleva meelelahutusvõimalusega võrreldav.



ETTEVAATUST! Tegevust on Kiviõlis tõesti palju ja päeva lõppedes võib pere olla üsna väsinud – hoolitsege autojuhi eest, et ta koduteel tukkuma ei jääks.