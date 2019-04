Vahvad suvelaagrid, kuhu pääsemist lapsed igal aastal pikisilmi ootavad

Neid pole palju, aga kõik on tõeliselt ägedad ja nii erinevad. On laagreid, kus teha sporti, neid, kus õpitakse midagi uut, ja selliseid, kus suksusõitu saab päevast päeva. Milline neist võiks sobida sinu lapsele?

Ratsalaager Aegviidus

Vanus: 8–15 aastat

Tüdrukud! Kui armastate hobuseid ja teie unistus on ratsutada, siis siin on teie võimalus. Kivisaare ratsatalu laagrites saab õppida iga päev ratsutamise algtõdesid ja harjutada hobuste eest hoolitsemist. Lisaks tehakse jalgratta- ja ratsamatku, supeldakse järves ning võisteldakse sportmängudes. Ei puudu ka lõkkeõhtu ja kokandustund. Julgemad võivad turnida Tarzani rajal ja karata batuudil.

Laagriasukad majutatakse Kivisaare taluhäärberi armsates tubades (2–4 last). Süüa saab neli korda päevas ja laste arv vahetuses jääb 12 piiresse. Eelnev ratsutamisoskus ei ole vajalik.

Leia lapsele sobiv vahetus siit.

Info ja registreerimine: 5663 1520, info@hobused.ee

Vaata lisaks!

Urumarja noortelaager

Vanus: 7–15 aastat

Urumarja noortelaager on tegutsenud üle 35 aasta, mis andnud laagripidajale hea oskuse korraldada laagreid nii, et rahule jäävad nii lapsed kui ka nende vanemad. Tegevuspaik asub jõe kaldal, kuhu on rajatud väliujula, nii et üks pool jääb väiksemate, teine suuremate päralt.

Laagri programm on üles ehitatud meelelahutusliku ja sportliku suunaga, et kõigil külastajatel oleks lõbus ja meeldejääv suvi. Laagri territooriumil paiknevad jalgpalliväljak, korvpalliväljak, rahvastepalliväljak, kaks disc golf'i korvi, kanuud, kiikede ja liumägede park, tasakaalunöörid jne.

Igal õhtul toimuvad erinevad üritused, kus esinetakse üksteistele oma loodud kavadega ja pärast õhtust üritust toimub põnevate vahepaladega disko. Laager on väga kompaktne – seetõttu püsivad lapsed kogu aeg kasvatajate valvsa pilgu all.

Laagrite toimumisaja ja kogu lisainfo leiad Urumarja kodulehelt.

Oodatud on ka kõik spordi- ja tantsurühmad koos juhendajatega, kes soovivad läbi viia oma treeninguid hästi komplekteeritud spordibaasis.

Kilp-laste-laagrid

Vanus: 7–14 aastat

Kilplaste teemapark korraldab juba mitmendat aastat juulis lastelaagreid, kus päevad on inspireeritud kilplaste muistenditest tuntud loomadest (hobupäev, hiirekoera päev, jänesepäev, paha notsu päev jne).

Laagripäevad on täis vahvaid mänge, naaberküla hobutalus päris hobusega ratsutamist, näomaalinguid ja võistlusi, ühtlasi korraldatakse lõkkeõhtu, hobudisko, isetegevuskava ja palju meisterdamisi.

Neli korda päevas pakutavad toidud kaunistatakse vastavalt teemapäevale. Laagri viimasel päeval näevad ka järele tulnud vanemad näitust valminud töödest ja isetegevusprogrammi.

Info ja registreerimine: 5191 4282, kilplased@gmail.com ja ww.kilplased.ee.

Lisainfo: http://kilplased.ee/kulasta-kilplasi/kilp-laste-laagrid

Vaata lisaks kodulehte kilplased.ee!

Veespordi- ja meretarkuste lastelaagrid

Vanus: 8–14 aastat

Laager toimub Haven Kakumäel, kus lapsed saavad koos kogenud instruktoritega proovida mitmeid veespordivõimalusi: SUP-surfi, mootorpaati, jetisõitu, purjetamist, veemoto võistluspaate jms.

Õpitakse kasutama veespordi varustust, tundma meremärke, sõlmi ja räägitakse mereohutusest. Mängitakse erinevaid mänge, sulistatakse vees, külastatakse mõnd Eesti väikesaart ning Tallinna veemotoklubi Harku järve ääres.

Laagri päevakavasse kuuluvad ka hommikune virgutus, kaks söögikorda ja vahvad üllatused.

NB! Info ainult lastevanematele: laager on 100% nutivaba!

Ühte laagrisse mahub korraga kuni 25 last.

Leia lapsele sobiv vahetus Facebookist.

Info ja registreerimine: 5333 0335, laagermerelapsed@gmail.com.

8.–10. juulini toimub üks laagrivahetus Pärnus.

Pariisi puhkeküla lastelaager

Pariisi laager on 21-aastase ajalooga atesteeritud lastelaager Pariisi külas Lääne-Virumaal, mille eripäraks õppekallak. Valida saab erinevate rühmade vahel: ratsutamine, loodus-seiklus, inglise keel, kunst ja sõjalis-sportlik õpperühm. Laagris õpetavad inglise keelt noored vabatahtlikud teistest riikidest.

Laagri käsutuses on kaks maja 2–5-kohaliste tubadega ja seitse neljakohalist kämpingut. Süüa saavad lapsed neli korda päevas kohvikus, kus on avatud müügipunkt.

Info ja registreerimine: 523 9655, info@pariisi.ee.

Lisainfo: www.pariisi.ee

Fän Clabi laager

Mida teeb sinu laps sel suvel? Noortelaager Fän Clab pakub võimalust, et lapse vaba aeg oleks sel suvel sisustatud teguderohkelt, seiklusrikkalt ning põnevalt. Fän Clabi laagris avastavad ja proovivad lapsed uusi asju. Õpivad iseseisvust, enesega hakkama saamist ning vastutust.

Kasvatajad on väga ägedad, pakatavad energiast ja viivad läbi huvitavaid tegevusi ning mänge laagrivahetuse ajal. Fän Clabi lastelaagreid on mitu ja need toimuvad erinevates Eestimaa looduskaunites paikades mere ääres.

14.–19. juulil Tuksis (10–15-aastastele)

21.–26. juulil Käsmus (6–11-aastastele)

11.–16. augustil Saaremaal (8–12-aastastele)

Leia lapsele sobiv vahetus: www.seiklusmaailm.ee.

Lisainfo: info@seiklusmaailm.ee