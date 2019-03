Ei tea, keda valida? Need on erakondade lubadused lastega peredele!

1. Tasume abielus oleva noore pere kodulaenust või kodu rajamiseks tehtud kulutustest 25% iga lapse sünniga ning vähendame lapse ülalpidajate tulumaksu veerandi võrra iga lapse pealt kuni tema 18-aastaseks saamiseni.

2. Tagame igale lapsele vähemalt ühe tasuta huviringi ning võimaluse käia vähemalt korra õppeaasta jooksul tasuta teatris või kontserdil.

3. Arvestame laste kasvatamise alates teisest lapsest vanemate tööstaaži hulka.

Eesti 200

1. Teeme korda vanemahüvitise süsteemi. Viimased muudatused on kahju tekitanud väga paljudele, näiteks noortele, kes kooli lõpetavad või kahte last järjestikku soovivatel, kel vanusevahe jääb rohkem kui 2.5 aastat. Nemad peavad töötama ligi kaks aastat, et saavutada vääriline vanemahüvitis. Lisaks muudame vanemahüvitise veelgi paindlikumaks, et näiteks ka vanaema saab jääda lapselapsega koduseks, et vanemad saaksid edasi tööl käia, kui selleks soovi on. Dekreedirahad ei tohi mõjutada maksuvaba määra ning riik peab tagastama ebaõiglaselt võetud tulumaksu.

2. Iga laps peab saama käia kodulähedal asuvas alg- ja põhikoolis, mis ei jää kodust kaugemale kui 30 minutit. Seejuures on haridus igas Eestimaa nurgas täpselt sama kvaliteetne, kui mistahes suurlinna koolis. Ühtse kvaliteediga koolisüsteem üle Eesti on Eesti 200 üks prioriteete.

3. Paneme lapsed liikuma ja vähendame nutisõltuvust. Alustame tervise- ja keskkonnaõpetust juba lasteaiast ning see jääb läbivalt kooli programmi kõikides klassides. Me oleme esimene generatsioon, kes teadvustab kliima ja looduse probleeme ning viimane, kes midagi ära teha saab. Me peame oma lapsi teadlikult harima, kuidas hoida ennast ja ka loodust.

Isamaa Erakond

1. Soovime, et meie peredes kasvaks vähemalt kolm last. Tänane riigipoolne tugi peredele on liiga sünnikeskne. Juhul kui kolmelapselise pere laps saab täisealiseks väheneb riigipoolne tugi märgatavalt, kuid just sel hetkel tekivad perele lisakulud, sest vanim lastest läheb näiteks ülikooli. Seetõttu vaatame üle peretoetuste poliitika ja loome võimalused, et riigipoolne tugi peredele väheneks laste täisikka jõudmisel järk-järgult.

2. Lisaks rakendab Isamaa maksuvaba tulu juba esimesest lapsest ning tõstab täiendava maksuvaba tulu lastelt 600 euroni 3 lapsega pere kohta. See tähendab, et esimese lapse maksuvaba tulu oleks 100 eurot kuus, teise lapse kohta 200 eurot kuus ja iga järgmise lapse maksuvaba tulu oleks 300 eurot kuus.

3. Oluliseks peame ka seda, et lapsevanemad saaksid töö ja pereelu senisest paremini ühildada. Seetõttu lihtsustame ja soodustame omavalitsuste ja eraettevõtete (sh tööandjaruumides pakutav lastehoid) mitmekesist lastehoiuteenuste pakkumist ka väljaspool tavalist tööaega, sest lapsehoiuvõimalusi väärivad ka need lapsevanemad kes töötavad ebaregulaarsel tööajal."

Eesti Vabaerakond

