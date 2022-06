Valus pihtimus: ta võttis mind vägisi ja ma rasestusin. Kedagi ei tohi sundida sünnitama oma vägistaja last!

„Sten kinnitas, et tal pole vähimatki kavatsust mulle läheneda. Rääkis, et meil oleks tore vaiksemas keskkonnas edasi jutustada, kuna meil on hea klapp... Õhkkond oli vaba ning mõnus. Kuniks äkki enam ei olnud,“ katkeb Kerli hääl. Sealt sai alguse öö, mis jääb teda elu lõpuni kummitama.