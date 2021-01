Marite selgitab: "Avastasin kahe nädala eest, et olen beebiootel. See rasedus ei olnud planeeritud...

Kiirustasin katkestamise sooviga arstile niipea, kui selle avastasin. Loodet aga emakas ei tuvastatud. Arvasin, et see on hea märk, sest mida kiiremini ma soovimatu raseduse saan katkestada, seda kergem see emotsionaalselt ja ka füsioloogiliselt on - nii tundus mulle loogiline.

Tegelikult see nii aga ei olnud. Pidin hoopis ootama nädalaid, kuni rasedus edasi arenes ja selle katkestamine mulle aina valusamaks muutus, juba jõudsid tekkida raseduse sümptomid ka..." on naine hingepõhjani õnnetu, et see nii kaua venis.

Marite räägib oma loo ja kogetu. Seda, miks tema protseduuriga nii kaua oodata tuli, selgitab naistearst