Mures ema: tülitseme mehega laste ees ja kardan, et see tekitab nendes trauma

Tülid on pereelu paratamatu osa. Pisemad arusaamatused lahendatakse vaevata ja kiirelt, kuid vahest tuleb ette ka tõsiseid kokkupõrkeid, mil tülitsejate hääletoon on vali ja kulmude vahel on sügav korts. Sageli näen oma kabinetis peresid, kellel on tülid õhku rippuma, ehk lahendamata jäetud ja kätte on saabunud päev, mil igal pereliikmel on emotsionaalselt raske koos olla ning ühist kodu on üha ebamugavam jagada.