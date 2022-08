Investor Kristi Saare: „Väga oluline on, kes lapse asjade eest maksab.“ Punased ja rohelised lipud pere rahajaotuses

Rahaasjad kipuvad suhte jooksul kuidagi lihtsalt paika loksuma ning enne kui tähele paned, ongi asjad „kogu aeg“ niimoodi olnud. See, kuidas alati on olnud, ei pruugi aga olla kõige mõistlikum või rahaliselt mõlemale poolele kõige õiglasem lahendus. Eriti oluline on neil teemadel rääkida, kui varasuhteks on lahusvara või paar pole abielus.