Inimestele meeldib olla optimistlik – kuidagi kõik ju ikka sujub. Samasugust mõtteviisi on näha raha­asjade halduses: palk laekub, elu liigub ja midagi kuskilt heleda leegiga ei põle, seega ei pea ka aktiivselt nende küsimustega tegelema. Niimoodi aeg möödub, aga rahaasjad eriti paremaks ei lähe, sest kui kuu lõpus on kontol 50 eurot, siis ainult seda numbrit vaadates on raske midagi järeldada.

Kuidas siis panna pere rahaasjad tegelikult toimima?