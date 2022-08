See tunne on veel nii õhkõrn ja mõõdetavate sümptomiteta, et sa veel päriselt ei usu seda. Enda mõtete, tunnete ja tegutsemise edasi lükkamine aitab pead justkui liiva all hoida ning endalgi mõnda aega uskuda, et tegelikult ei ole tegemist millegi eriskummalisega. Võib-olla tunned sa (vale)häbi selle ees, et midagi ette kujutad. Ehk kardad sa spetsialisti asjatut tülitamist. Vahest ei julge sa liigselt loota, et asi on nii, kui sulle tundub. Võib-olla tunned aga hoopis hirmu, et see just nii ongi. Sa ootad. Äkki sa kujutad seda ette, äkki see läheb mööda, äkki...