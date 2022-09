Suunamudija Britt Ernewein lahutab abielu: jätke enda teada hinnangud, küsimused ja spekulatsioonid

„Mitte keegi ei abiellu mõeldes, et ühel päeval selle abielu lahutab. Selline otsus ei tule kunagi läbimõtlematult või kiiresti. Vähemalt meil ei tulnud. Tegu on meie jaoks väga pika ja kaalutletud otsusega, mida oleme üritanud pikalt vältida. Ja kuigi raskem osa on kindlasti mõneti ees, siis teame, et eraldiseisvalt sobime omavahel paremini ja oleme paremad vanemad ka oma lastele,“ kommenteerib Britt rasket otsust Pere ja Kodu toimetusele. Pikemalt ta hetkel selgitusi jagama pole valmis.