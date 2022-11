42-aastaselt esmakordselt emaks: algul tahtsin tööd ja kodu ning siis polnud kindel, kas üldse emaks saada soovin

Kuigi arstid hoiatavad, et esimese lapse sündi ei tasu kaugele tulevikku lükata, sest loomulikul teel rasestumine muutub siis raskemaks, on asjal ka teine külg. Mulle on alati tundunud need emad, kes on lapse hiljem saanud, hästi rahulike ja rõõmsatena. Nad teavad, mis on elus tegelikult oluline, ja oskavad oma väiksest imest tõesti rõõmu tunda. Palusin oma kogemusi jagama kaks toredat naist, kes tervitasid esiklast vanuses 40+.