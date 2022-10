10 vahvat ideed: halloweeni meisterdused, mille peale ei kulu sentigi raha

Munakarbid pole prügi. Kui munakarbid katki lõigata, saab luua nendest vahvad kollid. Pange kollid paela külge ja riputage need kodus kuhu iganes soovi on.

Üleliigsed papptaldrikud kasutusse. Kui mõnest laste sünnipäevapeost on alles jäänud papist taldrikuid, saab need erinevate värvidega muuta kõrvitsateks.

Kõrvits, mis pole söödav. Mida teha kõrvitsaga, kui halloween on läbi? Tee kõrvits hoopiski õhupallist. Selleks seo õhupalli ümber pael nii, et moodustuks kõrvits. Kata kõrvits PVA liimi ja paberiga, nii muutub see kõvaks. Lase seista, kuni see on kuivanud kõvaks. Seejärel võid kõrvitsa värvida ja kaunistada.