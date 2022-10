Täna tähistatakse püha, mis vaatamata vastakatele tunnetele ka Eestis aina enam kanda kinnitamas – halloween'i. Lastele meeldivad tihtipeale kõik võimalused enda kostümeerimiseks ja just üks vahva kollipidu on see, mis nende silmad särama panna võib. Siit kümme väikest ideed, et korraldada lastele üks unustamatu õhtu!