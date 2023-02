Pettumus pulmakutset saades. „Südamesõbranna andis teada, et lapsi pulma tuua ei tohi. Kas jäängi nüüd pulmast ilma?“

Kutset lugedes tabas mind täielik külm dušš. Seal oli märge, mis lootis külaliste mõistvale suhtumisele selle osas, et pruutpaar palub külalistel lapsed koju jätta. Pulm toimub maikuus, minul on sünnitustähtaeg aprilli alguses ning kodus ka kolmeaastane laps. Üks asi on see, et meil tugivõrgustikku mehega väga pole, aga hoopis teine asi see, et ma ei taha ju alla kahekuust beebit terveks õhtuks koju jätta.