16 kuud ajukasvaja diagnoosist. „Mu poja normaalne lapsepõlv on asendunud pika ja kurnava raviga“

Kui pere keskmise poja Trevon Joonatani (9) haigus avastati, oli kogu pere täielikus šokis, mida süvendas arstide hirmutav prognoos poisi elueale. „Kasvaja asub ajutüves ja on arstide sõnul nii opereerimatu kui ka ravimatu,“ sõnab naine, kellel oli arstide esimest hinnangut väga raske kuulda. „Ajutüvi kontrollib kõiki olulisi funktsioone nagu hingamine, kõndimine, rääkimine, neelamine jne. Need prognoosid polnud need, mida üks ema või isa kuulda tahaks...“