Noored tööle – kas, miks, kuidas, kuhu?

Üüratu põld, mitmed traktorid ja hästi palju inimesi – nii täiskasvanuid kui lapsi. Hunnik pruune puidust kaste. Mulle anti üks kast kätte ja öeldi, et see on vakk. Kartulid tuli vaka sisse korjata ja vakad hiljem kokku lugeda, iga täis vaka eest lubati kolm krooni. Olin igast otsast põnevust täis.