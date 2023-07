Noor teeb suvel tööd ja talle pakutakse ümbrikupalka? Ettevaatust: sel viisil on ta tööandja lükata-tõugata

Suvi on aeg, kus noored otsivad endale tööd, et teenida lisaraha ja saada töökogemust. Kõige sagedamini suunduvad noored suvistele hooajatöödele, aga tööle minnakse ka teenindus- ja ehitussektorisse. Kuid just hooajatöödel ning noorte seas on keskmisest suurem risk, et neile võidakse pakkuda kas osa või kogu palk ümbrikus.