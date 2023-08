Eesti mitmikpered kogunevad sel laupäeval Tallinna Loomaaias

Mitmike kokkutulekule on registreerunud 130 peret ehk ligi 400 last, sest keskmises mitmikeperes kasvab kolm last. Kes veel ei ole jõudnud registreerida, saab sündmusel osaleda - kollane registreerimise telk Läänevärava kõrval on avatud 9:30-11:30. Sealt saab iga osaleja spetsiaalse käepaela, millega terve päeva jooksul pakutavaid tegevusi nautida.