Tänane sünnipäevalaps Gerli Padar-Parmas: marru ajab, kuidas teistel kõik kohe meelde jääb, aga mina pean pusima, et saada aru, kumb jalg on vasak, kumb parem

Nagu eelmises etenduses, kehastub seegi kord Gerli tütar Camilla (9) Lotte väikeseks õeks Roosiks. Kuigi Gerli kartis tookord, et koos lapsega saab projekt tema jaoks olema topelttöö, siis endagi üllatuseks oli kogu protsess hoopis äge kogemus. „Camillal olid kõik tekstid enne mind peas. Ja ma rõhutan – kõik tekstid! Peale proovipäeva teatas issile kodus uhkelt, kuidas Sepo küsis tema käest, et mis see Adalberdi järgmine lause oligi,“ meenutab Gerli. Laule on lavastuses palju ja need pole laulja sõnul üldse lihtsad.

Mina Camillat ei õpeta. Mul puudub selleks kannatlikkus.

Ema ja tütar kuulasid uued laulud koos läbi, aga õppimine käib eraldi. „Võtsin vastu otsuse, et mina ise teda ei õpeta, lasen seda teha abilistel. Mul endal puudub kannatlikkus, ja pedagoogigeen lööb teisiti välja,“ naerab naine. Ta on küll näiteks lasteaedades muusikatunde andnud ja seda nautinud, aga oma lastega on tema sõnul kõik keerulisem. „Emana on mul raske oma last õpetada. Olen perfektsionist ja mulle ei mahu pähe, et kui ühe korra on midagi välja tulnud, siis kuidas pärast enam ei tule!“

Kooliasjad on laste enda vastutus

Tihedam prooviperiood algab peagi pihta ja jääb Gerli sõnul küllalt lühikeseks, mis tähendab ka suurt intensiivsust. Selleks valmistumise ajal tuleb Camilla kooliasjadega suures osas iseseisvalt hakkama saada. Puudumisi saab tal olema ohtralt – terve kuu jagu. Kui laulutekstide autor Leelo Tungal Camilla kooli pärast muret tundis, kinnitas lavastaja Ain Mäeots, et kõik aitavad. Tema näiteks võib võtta enda peale ajaloo ja kirjanduse (kaval valik, neid aineid 3. klassis veel pole, naerab Gerli). „Camilla teab, et sel sügisel tuleb veidi rohkem pingutada ja ta on tubli, ma ei muretse.“

Kooliasjad on üldiselt Camilla enda rida – Gerli pole ema, kes lastega õpiks. Ta usub, et õppida antakse asju, mida laps peab olema suuteline ise õppima. „Kui ta vajab abi, siis muidugi aitan. Aga ta peab siiski oma asjade eest ise vastutama ja need ise ära tegema.“