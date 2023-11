JÄRJEJUTT | Loe tasuta kolmandat peatükki raamatust „Leiutajateküla pulmapidu“

Jõudnud koju, heitis Mihkel kohe voodisse. Varvas ei valutanud enam ja paistetus oli peaaegu kadunud. See-eest valitses peas suur segadus. Kõik mõtted olid kogunenud lärmakat koosolekut pidama. Ühed üritas naabritest üle karjuda, teised proovis hüpata kõrgemale, et nõnda suuremat tähelepanu saada, kolmandad muudkui nügisid ja trügisid, neljandad tallasid naabrite varvastel. Mihkel võttis öökapilt raamatu ja proovis lugeda – varsti selgus, et raamat oli tagurpidi ees.

Mihkel mõistis, et sugulasest ei ole pääsu, ja rääkis oma loo ära. Kuidas ta varba ära lõi, kuidas tal polikliinikus silmade eest mustaks läks ja kollased sädemed sähvima hakkasid, kuidas süda prõmmis ja rõõmus Ave nägu igale poole ilmus. Isegi voodi all ei olnud sellest pääsu. Ja kuidas ta nüüd uuesti doktor Ave juurde läheb. Tegemist on kindlasti väga raske haigusega.