JÄRJEJUTT | Loe tasuta peatükki raamatust „Leiutajateküla pulmapidu“

„Kust ma üldse tean, et talle meeldin? Võibolla tal on juba keegi.“

„Sina istud Avega pingil, mina olen põõsa taga peidus, sipelgad moodustavad rivi, üks ots on minu suu juures ja teine sinu kõrva küljes. Sipelgatelefon, mõistad? Kui on vaja, ütlen sulle ette!“

„Tähtis on, et suu liigub, jutt tuleb ise järele. Ja kätega pead natuke vehkima, muidu mõjud muumiana. Vastu ära vaidle, naistele see ei meeldi. Ja pea meeles, et see kõik on alles soojendus. Kui te olete juba mõnda aega vestelnud, alles siis lähed armastuse juurde.“