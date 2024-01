PODCAST | Helen Adamson beebiootusest: vahet pole palju pingutada, kõiki lapse vajadusi ei saagi täita

Helen jagab, kuidas rasedus kulgenud on ja millised mõtted teda selle aja jooksul saatnud on. Sisulooja räägib, mis tunded teda kolmandal trimestril, sünnituse eel valdavad, millised on tema ootused lapsevanemlusele ja millisena näeb oma karjääri pärast emaks saamist.