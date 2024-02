„Kaotasin esimese kahe raseduskuuga oksendamise tõttu 10 kilo. Ma pole kunagi nii suurt nälga ja surmahirmu tundnud“

Mul on kahju, et ma polnud sellal teadlik raseduskriisinõustamisest. Minu viimsedki jõuvarud olid otsakorral ja sünnitähtajani oli veel mitu kuud. Ma ei tahtnud enam rase olla, seda kõike tundus olevat rohkem, kui kanda jaksan. Soovisin, et see lõputu õudusunenägu lihtsalt lõpeks