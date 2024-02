Kristi Saare: palgaläbirääkimised on peen kunst. Kaks asja, mida pead arvesse võtma, kui soovid tööandjalt palka juurde küsida

Eelmise aasta kokkuvõtted on tehtud ja muu hulgas arvutatud kokku ka inflatsioon. 2023. aasta inflatsioon jäi õrnalt alla 10%, mis tähendab, et kui möödunud aasta jooksul sinu palk vähemalt sama palju ei tõusnud, on hoolimata sellest, et oled ehk suurepärane rahaasjade planeerija, üha raskem igakuiste kuludega hakkama saada. Selle vastu on ainult üks lahendus – valmistada end ette palgaläbirääkimisteks.