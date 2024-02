PODCAST | Statistika näitab, et enamus noortest tahab maailma paremaks muuta, aga ei tea, kust alustada. Rahuharidus annab selleks põhja

„Viimastel aastatel on olnud palju kriise, mis on meid suuresti mõjutanud – koroona, sõda ja keskkonnaga seotud kriisid. Väga paljud noored on öelnud, et neil on mõtteid, kuidas nendega toime tulla, aga see jääb selle taha, et nad kas ei julge oma mõtteid avaldada või nad ei tea kuidas ja kust alustada,“ räägib uues Pere ja Kodu podcasti osas Kalamaja Põhikooli sotsiaalpedagoog Margarita Vähejaus. Podcastis tuleb juttu „Gutsy Go“ projektist.