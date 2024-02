EKSPERIMENT | Neljaliikmeline pere avab aastaks lugejatele oma rahakoti ja õpib säästma. Kas nad saavutavad oma eesmärgi ja saavad kodu soetada?

Ehkki eksperiment on alles alguses, on pere juba väga elevil. „Esimese hooga põiklesin vastu, aga nagu öeldakse, siis pikapeale murdub ka kõige kõvem pähkel. Olin algul skeptiline, sest eksperimendi käigus avatakse meie pere rahaasjad kümnetele tuhandetele inimestele, aga kui meie teekond rahaliste harjumuste muutmisel on õpetlik ka teistele, siis pole meil selle vastu midagi,“ tõdeb Margo.

Pere peamine eesmärk eksperimendis osalemiseks on saada tuge ja näpunäiteid, et nad saaksid lähitulevikus soetada päris oma kodu. Seni on kodu ostmine jäänud puhtalt säästupuhvri puudumise taha. „Me oleme varem ka säästnud, kuid lihtsalt liiga ekstreemselt, jättes välja kogu meelelahutuse,“ tunnistab Marta lisades, et perena on nad mitme kuu möödudes murdunud ja