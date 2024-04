Pereköök | Nelja lapse ema lemmikretseptid, mis laste suud vett jooksma panevad

Mina olen Agnes, nelja lapse ema. Köögis toimetamine on minu jaoks nauding, mitte kohustus, ja suurima rõõmuga jagan edaspidi siin veergudel enda lemmikretsepte kiiretest argiroogadest kuni maitsvate kookideni välja. Pere on meil parajalt suur ja kõigi soovidega arvestamine paneb mõnikord pea ringi käima. Päris tihti juhtub ka nii, et teen korraga kaks eri rooga, et kõigi soovid saaksid täidetud.