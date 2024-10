Billund – legofännide unistuste paik. Põhjalik ülevaade koos nippidega, kuidas Legolandis odavamalt käia!

Meie tuttavad pered on kõik oma Billundis-käike kiitnud. Sinna on mugav pääseda ja hoolikalt planeerides mahub ka lühikese puhkuse sisse palju põnevat. Tallinnast Billundisse viib otselend, mis kestab 1 tund 50 minutit. See on ka üks väheseid Tallinnast väljuvaid lende, kus lapsi on lennukis sama palju või rohkemgi kui täiskasvanuid.