LÕBUS VIDEO | Halba ilma pole olemas! Nende laste mängulusti ei sega muda ega vihm

Kui ka sinu laps on mudalembeline ja tahaks igal võimalusel mõnda lompi hüpata, aga kardad, et õueriideid seljast võttes vaatab sulle vastu üks läbi ligunenud laps, siis ära muretse. Oleme just selleks puhuks läbi viinud põhjaliku õuepükste testi ja samuti lapsed porisse mängima saatnud, et näha, milliste pükstega võib nautida igasugust ilma! Leiad meie vahva videoeksperimendi siit: Millised õuepüksid peavad vett ja pori? Testisime 10 erinevat firmat ja selgitasime välja