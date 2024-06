Kas teadsid, mida perekaardiga täitsa tasuta saab? Või kus hõlmab perepilet kõiki lapsi, mitte vaid kahte?

Suvine aeg on tore, et perega midagi vahvat ette võtta, aga samas ei tahaks ju ometigi kukrut liialt kergitada. Eriti kui lapsi kasvab peres mitu. Kuigi paljud kohad pakuvad perepileteid, on perekonna mõiste tihti erinev. Kui üks asutus peab selle all silmas kahte vanemat ja kahte last, siis teine ei pruugi laste arvule piiri seadagi.